إعلان

تحرك عاجل من رئيس جامعة طنطا بعد إصابة طالبات بـ"حالات إغماء"

06:49 م السبت 17 مايو 2025

جامعة طنطا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، إن مصلحة الطلاب فوق أي اعتبار، مطمئنا على حالات الطالبات من كلية التربية الرياضية واللاتي تعرضن لنوع من الإجهاد نتيجة الامتحانات العملية وطبيعة الطقس الحار.

وأضاف حسين خلال تصريحات لـ"مصراوي"، أنه أصيب 48 طالبة بالإجهاد بالإضافة إلى مدرس وجميعهم في حالة جيدة وخرجوا جميعا من المستشفى بخلاف 4 طالبات فقط.

وأكد رئيس جامعة طنطا أنه من المقرر إعادة النظر في طبيعة الاختبارات العملية التعليمية بالكلية ووقفها مؤقتًا لحين وضع آليات جديدة.

وكانت عدد من الطالبات في كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، قد تعرضن لحالات إغماء، وذلك نتيجة موجة الحر الشديدة أثناء تأدية امتحان "ألعاب القوى"، داخل مقر الكلية.

اقرأ أيضًا:

رئيس شعبة الدواجن: نفوق 30% من الإنتاج مبالغ فيه.. والإنتاج اليومي مستقر عند 4 ملايين

صنع الله إبراهيم في فترة النقاهة.. "المفكر الثائر"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة طنطا كلية التربية الرياضية الإجهاد الحراري حالات الإغماء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان