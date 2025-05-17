تحرك عاجل من رئيس جامعة طنطا بعد إصابة طالبات بـ"حالات إغماء"

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، إن مصلحة الطلاب فوق أي اعتبار، مطمئنا على حالات الطالبات من كلية التربية الرياضية واللاتي تعرضن لنوع من الإجهاد نتيجة الامتحانات العملية وطبيعة الطقس الحار.

وأضاف حسين خلال تصريحات لـ"مصراوي"، أنه أصيب 48 طالبة بالإجهاد بالإضافة إلى مدرس وجميعهم في حالة جيدة وخرجوا جميعا من المستشفى بخلاف 4 طالبات فقط.

وأكد رئيس جامعة طنطا أنه من المقرر إعادة النظر في طبيعة الاختبارات العملية التعليمية بالكلية ووقفها مؤقتًا لحين وضع آليات جديدة.

وكانت عدد من الطالبات في كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، قد تعرضن لحالات إغماء، وذلك نتيجة موجة الحر الشديدة أثناء تأدية امتحان "ألعاب القوى"، داخل مقر الكلية.

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