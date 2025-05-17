المعهد القومي للمعايرة يحتفل بالمترولوجيا.. وعاشور: إحدى ركائز دعم الصناعة

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إن الدور الحيوي للمترولوجيا في دعم الصناعة والبحث العلمي وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن تعزيز البنية التحتية للقياس، المترولوجيا، يُسهم في تحسين جودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني، ويعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية.

ونظَّم المعهد القومي للمعايرة فاعليات الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا، يوم الثلاثاء المقبل، والذي يوافق 20 مايو، وهو اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاقية المتر الدولية عام 1875، وتبع ذلك إنشاء النظام الدولي لوحدات القياس (SI)، وكذلك إنشاء المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) في باريس.

وتُقام احتفالية هذا العام تحت شعار "القياسات لكل زمان، ولكل الناس"، حيث تم اختيار هذا الموضوع لعام 2025 لتسليط الضوء على أهمية القياسات في تشكيل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.

ويكتسب هذا الشعار أهمية إضافية هذا العام؛ حيث يصادف الذكرى الـ150 لتوقيع اتفاقية المتر، والتي تمثل قرنًا ونصف القرن من التعاون الدولي في مجال المترولوجيا.

وتتضمن فاعليات الاحتفال عروضًا تعريفية بالمنظومة الدولية للمترولوجيا وتطبيقاتها في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وأثرها في دعم الابتكار وجودة الحياة، ودورها في حياتنا اليومية.

جدير بالذكر أن المعهد القومي للمعايرة هو الهيئة العلمية الوطنية المنوط بها إنشاء وحفظ وتطوير معايير القياس الفيزيقية المصرية، والعمل على استمرار إسنادها ومطابقتها للمعايير الدولية (النظام الدولي للوحدات SI)، بما يضمن صلاحيتها الدائمة للاستخدام في أغراض القياس والمعايرة، والتدريب، والاستشارات، وإنشاء الآليات الضرورية لذلك.

ويمثل المعهد الدولة لدى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، ويقوم بإمداد قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة، والتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات العلمية والصناعية والخدمية في ما يتعلق بمعايير القياس واستخدامها وإسنادها للمعايير القومية.

اقرأ أيضًا:

رئيس شعبة الدواجن: نفوق 30% من الإنتاج مبالغ فيه.. والإنتاج اليومي مستقر عند 4 ملايين

صنع الله إبراهيم في فترة النقاهة.. "المفكر الثائر"