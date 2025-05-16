وزير التعليم العالي يشيد بإنجازات الجراح العالمي د. مجدي يعقوب

القاهرة - أ ش أ

أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بالإنجازات القيمة التي قدمها السير مجدي يعقوب، جراح القلب المصري العالمي، وإنجازه الأخير في تطوير صمامات للقلب، منوها بالدور الإنساني الذي تقوم به مؤسسة مجدي يعقوب، ومركز أسوان للقلب في خدمة المرضى، وتقديم خدمات طبية مجانية عالية الجودة.

ورحب الوزير - لدى استقباله السير مجدي يعقوب، جراح القلب المصري العالمي، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة - بالدكتور مجدي يعقوب، معربًا عن تقديره الكبير للإسهامات العظيمة التي قدمها خلال مسيرته الطبية والإنسانية الثرية، والتي تمثل مصدر فخر لكل مصري.

وثمن الوزير بالشراكة بين جامعة أسوان ومؤسسة مجدي يعقوب التي تقدم نموذجًا للتميز الصحي في صعيد مصر، والتكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، الذي يسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ليس فقط داخل محافظة أسوان، بل في كافة محافظات جنوب الصعيد.

ولفت الوزير إلى العديد من الخطوات الناجحة لهذا التعاون بين الجامعة ومستشفياتها منذ تأسيس وإنشاء مركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان، طبقا للبرتوكول التعاون المشترك بين الجانبين ،لتتحول تلك الخطوة إلى نقطة انطلاق لعلاقة تعاون عميقة ومتعددة الأوجه، مُشيرًا إلى أوجه هذا التعاون الممتد ليشمل مجالات البحث العلمي والتدريب الطبي والتدريب في مجال التمريض، عبر تدريب شباب الأطباء بقسم القلب بمستشفى أسوان الجامعي داخل المركز، وذلك لاكتساب أحدث المهارات الطبية في مجال جراحات وأمراض القلب، فضلًا عن إتاحة فرص تدريب عملي لطلاب امتياز كلية التمريض بجامعة أسوان داخل المركز ذاته، بما يسهم في تأهيل كوادر تمريضية على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة.

وأشاد الوزير بالتعاون المشترك بين المؤسستين في سياق دعم المعرفة والابتكار، من خلال إقامة مؤتمرات علمية وطبية، إلى جانب فعاليات بيئية وسياحية علاجية تعزز من مكانة أسوان كوجهة صحية وعلمية، وقبلة للسياحة العالمية ،وكذلك تبادل الخبرات في مواجهة التحديات البيئية والصحية في آنٍ واحد، وتكثيف العمل لتبني الممارسات البيئية المستدامة مثل ترشيد استهلاك الطاقة وتدوير المخلفات الطبية داخل المؤسسات الصحية، بهدف تحقيق صحة عامة أفضل عبر بيئة صحية مستدامة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور استعداد الوزارة الدائم للتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب ومركز أسوان للقلب، وتقديم كل دعم ممكن للمبادرات الإنسانية والطبية التي تقوم بها داخل مصر، والتي يمتد دورها للعديد من دول المنطقة، في إطار الدور الإقليمي لمصر، وذلك من خلال الدور البحثي والخدمي لمنظومة المستشفيات الجامعية.

وذكر أن الوزارة تنفذ رؤية لتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة داخل المستشفيات الجامعية، ودعم البنية التحتية والتوسع في رقمنة الخدمات، وتطوير برامج التعليم والتدريب الطبي، وتفعيل الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة محليًّا ودوليًّا، ووضع سياسات واضحة لضمان جودة الرعاية الصحية المقدمة للمتخصص، لافتًا إلى عقد المؤتمر الأول للمستشفيات الجامعية الذي كان من أهدافه خلق رؤية وطنية موحدة لتطويرها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في محور الصحة والتعليم، وبدء مرحلة جديدة من التنسيق والتكامل بين جميع الأطراف.

وفي النهاية، أعرب الوزير عن تمنياته للدكتور يعقوب بدوام الصحة والعافية، واستمرار العطاء وخدمة الإنسانية.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي يعقوب العملَ على تقديم أفضل ما يمكن للمريض المصري من كافة المستويات، بما يسهم في تقديم الخدمة الصحية للجميع، مشيرًا إلى أن مركز القلب بأسوان يهتم بدمج البحث العلمي إلى جانب تقديم الخدمات العلاجية، لتحقيق أكبر استفادة وتقديم الرعاية الصحية السليمة.

وثمَّن جهود الدولة لتوفير خدمات الصحة ضمن خطة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية في دعم المنظومة الطبية من خلال تقديم العلاج والبحث والتدريب.

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