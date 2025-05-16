13 توصية لمؤتمر "الملكية الفكرية وتغير المناخ" بجامعة حلوان

كتب- عمر صبري:

اختتم المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان فعاليات مؤتمره العلمي الثامن تحت عنوان "الملكية الفكرية وتغير المناخ: الفرص والتحديات"، والذي أقيم برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبرئاسة الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد. واستضاف المؤتمر مجمع الفنون والثقافة بالجامعة، بإشراف الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي للمجمع.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز دورها الأكاديمي والبحثي في مناقشة القضايا الحيوية التي تمس المجتمع، لا سيما التحديات المناخية والفرص المرتبطة بالملكية الفكرية، بما يسهم في تحقيق التميز والريادة البحثية.

13 توصية ختامية للمؤتمر

1- التوسع في الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية والزراعة المستدامة.

2- دعم الحاضنات والمشروعات الخضراء لتشجيع الشركات الناشئة في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار البيئي.

3- تحسين إجراءات فحص البراءات والعلامات التجارية الخضراء عبر آليات التسريع (Fast Track).

4- تعزيز التعاون بين مكاتب البراءات والمنظمات البيئية الدولية لتبادل البيانات المتعلقة بالبراءات الخضراء.

5- تشجيع الشراكات بين المخترعين ورواد الأعمال لتحويل براءات الجامعات إلى مشروعات صناعية مستدامة.

6- دمج مبادئ التصميم المستدام بالصناعات الإبداعية مع توفير حماية قانونية لها في مواجهة تغير المناخ.

7- تحديث التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية لمواكبة التحديات البيئية المتجددة.

8- تعديل السياسات الضريبية لتحفيز الابتكارات البيئية، من خلال حوافز وإعفاءات ضريبية، وآليات تمويل ميسرة للمشروعات الخضراء.

9- دعوة منظمة التجارة العالمية لتعديل اتفاقية "التريبس" لتشمل التزامات "اتفاقية باريس للمناخ".

10- إطلاق مبادرات توعوية افتراضية لتحفيز تطوير براءات متعلقة بالتقنيات البيئية.

11- رفع الوعي المجتمعي بأهمية الملكية الفكرية في دعم التكنولوجيا الخضراء.

12- تشجيع الدول النامية على استخدام مرونات اتفاقية التريبس لنقل التكنولوجيا الخضراء، بما في ذلك التراخيص الإجبارية.

13- إرساء أطر قانونية لحماية المعارف التقليدية وتوثيقها ودمجها ضمن استراتيجيات التكيف المناخي.

وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية تضافر الجهود الأكاديمية والتشريعية والتقنية لتحقيق نقلة نوعية في استخدام أدوات الملكية الفكرية لمواجهة آثار التغير المناخي، والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

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