طلاب جامعة حلوان يشاركون في الملتقى الحواري لبناء الوعي بحضور وزير التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

شارك وفد طلابي متميز من جامعة حلوان في فعاليات الملتقى الحواري لبناء الوعي، الذي نظمه قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واستمرت فعالياته على مدار خمسة أيام، بهدف تأهيل الطلاب ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، في ضوء حرص الجامعة على دعم الحضور الطلابي الواعي في الفعاليات التي تسهم في صقل مهاراتهم الفكرية والمعرفية، وتعزيز انتمائهم الوطني.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة الطلابية في هذه النوعية من الملتقيات، لما تمثله من قيمة مضافة في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية وعيه بالقضايا الوطنية، مشيرًا إلى أن الملتقى يعد منصة حوارية مهمة لتعزيز قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية المجتمعية في نفوس شباب الجامعات.

وجاءت مشاركة الوفد الطلابي بإشراف عام من اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، وبدعم ومتابعة الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة الأستاذة نشوة علي، مدير عام الإدارة، والأستاذة أميرة محمد نبيل، مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

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