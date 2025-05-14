بينهم أستاذ بحلوان.. أسماء المرشحين لرئاسة جامعة الغردقة

كتب- عمر صبري:

نشر المجلس الأعلى للجامعات القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة 5 جامعات حكومية، بعد إتاحة الطعون، وفيما يلي القائمة النهائية للمرشحين لجامعة الغردقة:

الدكتور محفوظ عبد الستار القائم بعمل رئيس جامعة الغردقة.

الدكتور محمد أبو المجد سالم محمود، القائم بعمل معهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط.

الدكتور محسوب عبد القادر الضوي حسن، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة جنوب الوادى.

الدكتور سليم عبد الرحمن سيد سليمان، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان.

الدكتور حجاج غانم أحمد علي، رئيس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة الوادي الجديد.

الدكتور أشرف محمود أحمد، القائم بعمل عميد كلية التربية جامعة الغردقة.

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