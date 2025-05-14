4 مرشحين بالقائمة النهائية لرئاسة جامعة مطروح.. تفاصيل
كتب- عمر صبري:
نشر المجلس الأعلى للجامعات القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة 5 جامعات حكومية، بعد إتاحة الطعون، وفيما يلي القائمة النهائية للمرشحين لجامعة مطروح:
١- الدكتور وائل محمد السيد إبراهيم العنتبلي يشغل حالياً منصب القائم بعمل عميد كلية التمريض بجامعة مطروح.
٢- الدكتور عمرو محمد عبد المنعم المصري نائب رئيس جامعة مطروح للدراسات العليا والبحوث.
٣- الدكتور إبراهيم محمد كمال عبد الواحد أباظة عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بجامعة مطروح.
٤- الدكتور مجدي محمد عبد الله حسن سلام أستاذ بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، جامعة الإسكندرية.
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