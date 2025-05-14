4 مرشحين بالقائمة النهائية لرئاسة جامعة مطروح.. تفاصيل

كتب- عمر صبري:

نشر المجلس الأعلى للجامعات القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة 5 جامعات حكومية، بعد إتاحة الطعون، وفيما يلي القائمة النهائية للمرشحين لجامعة مطروح:

١- الدكتور وائل محمد السيد إبراهيم العنتبلي يشغل حالياً منصب القائم بعمل عميد كلية التمريض بجامعة مطروح.

٢- الدكتور عمرو محمد عبد المنعم المصري نائب رئيس جامعة مطروح للدراسات العليا والبحوث.

٣- الدكتور إبراهيم محمد كمال عبد الواحد أباظة عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بجامعة مطروح.

٤- الدكتور مجدي محمد عبد الله حسن سلام أستاذ بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، جامعة الإسكندرية.

اقرأ أيضاً:

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي العام الدراسي المقبل

مهلة أخيرة لسداد مصروفات المعاهد النموذجية والتجريبية بالأزهر.. وعقوبة للمتخلفين

قصر العيني: تنفيذ محطة كهرباء جديدة بمستشفى أبو الريش المنيرة بتكلفة 64 مليون جنيه

أول رد من التعليم بشأن انفجار أنبوبة غاز أمام إحدى المدارس بكرداسة