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4 مرشحين بالقائمة النهائية لرئاسة جامعة مطروح.. تفاصيل

04:00 ص الأربعاء 14 مايو 2025

جامعة مطروح

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كتب- عمر صبري:

نشر المجلس الأعلى للجامعات القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة 5 جامعات حكومية، بعد إتاحة الطعون، وفيما يلي القائمة النهائية للمرشحين لجامعة مطروح:

١- الدكتور وائل محمد السيد إبراهيم العنتبلي يشغل حالياً منصب القائم بعمل عميد كلية التمريض بجامعة مطروح.

٢- الدكتور عمرو محمد عبد المنعم المصري نائب رئيس جامعة مطروح للدراسات العليا والبحوث.

٣- الدكتور إبراهيم محمد كمال عبد الواحد أباظة عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بجامعة مطروح.

٤- الدكتور مجدي محمد عبد الله حسن سلام أستاذ بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، جامعة الإسكندرية.

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