ألسن عين شمس تنظم يومًا ثقافيًا بحضور وفد ياباني يضم أزياء وألعاب وطنية

كتب- عمر صبري:

نظم قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن جامعة عين شمس، فعاليات اليوم الثقافي الياباني بالتزامن مع الاحتفال بمرور 25 عام على إنشاء قسم اللغه اليابانية بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية والمشرفة على القسم، وبحضور ايومي هاشيموتو، مدير مؤسسة اليابان، واونوديرا، نائب المدير وموراكامي، المحاضر الزائر بمؤسسة اليابان، إيتو، مدير مركز الإعلام والثقافة بسفارة اليابان، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب القسم.

قامت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن جامعة عين شمس والمشرفة على قسم اللغة اليابانية، بإلقاء كلمة في افتتاحية الاحتفالية حيث توجهت بالشكر والتقدير لسفارة اليابان بالقاهرة وكذلك مؤسسة اليابان بالقاهرة لما يقدمانه من دعم كبير لقسم اللغة اليابانية منذ إنشائه بما في ذلك الدعم بالأدوات التعليمية والكتب العلمية والتعليمية باللغه اليابانية وغير ذلك من المنح الدراسية لطلاب وخريجي القسم.

عميدة ألسن عين شمس: تخريج ما يزيد عن 600 خريج منذ 2004

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد خلال كلمتها على أنه بحلول سبتمبر القادم يمر 25 عام على إنشاء قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن جامعة عين شمس، حيث تم تخريج ما يزيد عن 600 خريج وخريجة خلال الفترة من 2004 حتى تاريخه على مدار 21 سنة.

وقدم الطلاب في هذه الاحتفالية العديد من العروض المسرحية والغنائية والرقصات التقليدية اليابانية وهم يرتدون الزي التقليدي الياباني(اليوكاتا).

كما تم التعريف بفن الشودو( الخط الياباني) وفن الاوريجامي(فن طي الورق ) وإتاحة الفرصة للجمهور لتجربة هذه الفنون بأنفسهم.

كما قام الأستاذ الياباني الزائر بالقسم ياما اوكا بتعريف الحضور بلعبة الكاروتا اليابانية (لعبة ورق يابانية) وإتاحة الفرصة للجمهور بالاستمتاع بوقتهم من خلال تجربتها، كما تم تكريم المتفوقين من كل فرقة دراسة والمتفوقين من خريجي القسم.

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