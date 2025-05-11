قصر العيني: تنفيذ محطة كهرباء جديدة بمستشفى أبو الريش المنيرة بتكلفة 64 مليون جنيه

كتب- عمر صبري:

أعلنت مستشفيات كلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة، عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء محطة كهرباء جديدة بمستشفى أبو الريش المنيرة، بتكلفة بلغت 64 مليون جنيه، بتمويل كامل من لجنة زكاة المستشفى، وذلك بعد تقارير هندسية أكدت تهالك المحطة الحالية واستحالة إصلاحها.

وأوضح البيان الصادر عن المستشفى أن المشروع يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وضمان استمرارية الخدمة الطبية، خاصة في أقسام الرعاية المركزة والطوارئ وغسيل الكلى التي تقدم خدمات حيوية للأطفال المرضى، حيث يشكل انتظام التيار الكهربائي ضرورة قصوى لاستمرار العلاج وسلامة المرضى.

وتم إعداد المقايسات الفنية والمالية للمشروع تحت إشراف الإدارة الهندسية بالمستشفى، برئاسة د. رباح، وبالتعاون مع حي السيدة زينب، على أن يتم تنفيذ المحطة وفق أحدث المعايير العالمية في الأمان وكفاءة التشغيل.

ويأتي هذا التحرك الاستراتيجي برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

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