تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية لتعيين أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا

كتب- عمر صبري:

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا اليوم الأحد، مع أعضاء اللجنة الوزارية لتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعاهد العليا، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور جمال هاشم مستشار الوزير لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وأكد عاشور أهمية دور اللجنة في اختيار أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في المعاهد، مؤكدًا وجود اهتمام كبير بتطوير المعاهد، معربًا عن سعادته بالوجود وسط قامات علمية كبيرة.

وأشار الوزير إلى وجود تنوع كبير في منظومة التعليم العالي؛ حيث توجد جامعات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات أهلية، وجامعات تكنولوجية، وأفرع الجامعات الدولية، وجامعات باتفاقيات إطارية ودولية، بالإضافة إلى المعاهد، موضحًا أن هذا التنوع الكبير يُسهم في وجود تنافسية لدعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأكد عاشور استمرار قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد وتشكيل دافع للمعاهد العليا لتطوير أدائها بشكل مستمر على مستوى كل عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية؛ لكي تكون قادرة على المنافسة مع كل مؤسسات منظومة التعليم الجامعي؛ خصوصًا أن المعاهد العليا تضم نحو 28% من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.

وشدد الوزير على ضرورة أن يكون خريج المعاهد بنفس جودة خريج الجامعات، من خلال تطوير البرامج الدراسية بالمعاهد وحُسن اختيار قيادات المعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؛ ويسهم ذلك في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.

واستعرض الدكتور جودة غانم جهود قطاع التعليم بالوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا؛ حيث تم تنفيذ ورش عمل دمج المعاهد العليا المتميزة في التصنيف الدولي، وتطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تُسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد، فضلًا عن العمل على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة؛ بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كل روافد منظومة التعليم العالي في مصر.

وأشار الدكتور جودة غانم إلى اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى الاهتمام بانضمام المعاهد العليا للتحالفات الإقليمية مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين، وتزويدهم بالمعارف والجدارات المختلفة لتلبية متطلبات سوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

يُذكر أن اللجنة المعنية بتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعاهد تضم 22 عضوًا يمثلون 11 لجنة من لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى الدكتور جودة غانم رئيسًا للجنة، والدكتور جمال هاشم مقررًا لها.

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