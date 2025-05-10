تنسيق الجامعات الخاصة 2025.. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة تعلن فتح باب التقديم المباشر

كتب – عمر صبري:

أعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) عن فتح باب التقديم المباشر للالتحاق بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، والمقرر انطلاقه في سبتمبر المقبل، وذلك لطلاب الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

وتشمل الكليات المتاحة ضمن تنسيق الجامعات الخاصة 2025 في الجامعة ما يلي:

طب الأسنان

العلاج الطبيعي

الصيدلة

التكنولوجيا الحيوية

الهندسة

علوم الحاسب

الفنون والتصميم

علوم الإدارة

الإعلام

اللغات

ويمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق المباشر التسجيل في استمارة التسجيل الإلكترونية اضغط هنا،

وللإطلاع على فئات المصروفات الدراسية وإجراءات التقديم والمستندات والشهادات المطلوبة اضغط هنا.

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