غدًا.. انطلاق معرض "صُنع في مصر" بجامعة عين شمس لدعم المنتج المحلي

كتب - عمر صبري:

تطلق جامعة عين شمس، غدًا الأحد، فعاليات معرض "صُنع في مصر" الذي ينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وبقيادة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف اللواء حسام الشربيني، أمين الجامعة المساعد لشؤون القطاع.

ويُقام المعرض بالحرم الجامعي "ب" أمام كلية الألسن، خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، بمشاركة عدد من الشركات المصرية الرائدة.

ويهدف المعرض إلى الترويج للمنتج المصري عالي الجودة، وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام الصناعات المحلية، لا سيما بين فئة الشباب، وتعزيز ثقتهم في جودة المنتج الوطني الذي ينافس نظائره العالمية.

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