عُين بقرار جمهوري.. من هو محمد فريد عميد تجارة عين شمس الجديد؟

كتب- عمر صبري:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين الدكتور فريد محرم فريد إبراهيم، عميدًا لكلية التجارة بجامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات.

ويُعد الدكتور فريد محرم أحد أبرز الأكاديميين المتخصصين في المحاسبة المالية، حيث يشغل منصب أستاذ المحاسبة المالية بكلية التجارة جامعة عين شمس، ويتمتع بخبرة واسعة في محاسبة تكاليف الصحة. وشغل قبل تعيينه عميدًا للكلية منصب وكيل شؤون التعليم والطلاب منذ عام 2023.

وشغل الدكتور محرم العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية، من بينها عميد كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية بجامعة بدر بالقاهرة (2021 – 2023)، والمدير التنفيذي لمعهد التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة ذاتها، بالإضافة إلى إشرافه على قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة بجامعة عين شمس.

كما يُعد من المؤسسين لبرامج الساعات المعتمدة بالكلية، وقاد إعداد لائحتها الأكاديمية، وأسهم في إطلاق برنامج الشراكة مع جامعتي "هيريوت وات" البريطانية و"أوشن" الأمريكية، إلى جانب مشاركته في تأسيس برنامج ماجستير إدارة الأعمال المهني بالشراكة مع جامعة "هيريوت وات" خلال الفترة من 2009 حتى 2014.

ويمتلك الدكتور محرم سجلًا حافلًا من التعاون الأكاديمي كأستاذ منتدب في عدد من الجامعات المرموقة، منها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة المستقبل، جامعة مصر الدولية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وعلى الصعيد المهني، يشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية منذ عام 2018، كما عمل مستشارًا ماليًا واقتصاديًا لمحافظ بورسعيد، وخبيرًا بوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى عمله خبيرًا ماليًا للبنك الدولي ضمن مبادرتي "100 مليون صحة" ومكافحة فيروس سي.

كما شارك في إعداد وتدريب الكوادر داخل مؤسسات محلية وإقليمية، إلى جانب عضويته في عدة مجالس علمية ومهنية، ومنظمات مجتمع مدني.

وفي مجال دعم الأنشطة الطلابية، لعب دورًا مهمًا في توفير فرص تدريب دولية لطلاب كلية التجارة بجامعة عين شمس، منها منحة تدريبية بجامعة كيوشو اليابانية (2019)، ودراسة عام كامل بجامعة شيكاغو الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية (2019–2020)، بالإضافة إلى دعم مشاركة الطلاب في مسابقات دولية مثل CFA.

ويملك الدكتور فريد محرم سجلًا علميًا مميزًا، حيث نُشرت أبحاثه في مجلات متخصصة مثل "الفكر المحاسبي" و"مجلة البحوث المالية والتجارية"، وتناولت موضوعات تطبيق المعايير الدولية، حوكمة الشركات، الإفصاح المالي، وتحليل المخاطر.

كما أشرف على أكثر من 250 رسالة علمية بمختلف الدرجات الأكاديمية، بين الماجستير الأكاديمي والمهني، والدكتوراه الأكاديمية والمهنية، فضلًا عن مشاركته كمتحدث رئيسي في العديد من المؤتمرات وورش العمل، وإسهاماته في إثراء المكتبة العلمية بمؤلفات متخصصة، إلى جانب تقديم برامج تدريبية باللغتين العربية والإنجليزية.

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