بقرار جمهوري.. عمرو شعت عميدًا لكلية الهندسة بجامعة عين شمس

كتب – عمر صبري:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين الدكتور عمرو عبد السلام شعت، عميدًا لكلية الهندسة بجامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات.

ويُعد الدكتور عمرو شعت من الكفاءات البارزة في مجال الهندسة الإنشائية، حيث حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة عين شمس عام 1995، ثم ماجستير الهندسة الإنشائية من الجامعة ذاتها عام 2002، قبل أن ينال درجة دكتوراه الفلسفة في الهندسة الإنشائية من جامعة كوينز الكندية عام 2007.

وشغل الدكتور شعت عدة مناصب أكاديمية وإدارية كان آخرها وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث منذ فبراير 2021 وحتى صدور قرار تعيينه عميدًا. كما تولى منصب مساعد وزير النقل خلال الفترة من 2017 إلى 2018، ثم نائبًا لوزير النقل حتى عام 2019، وهو ما يعكس امتلاكه لخبرة تنفيذية إلى جانب تميزه الأكاديمي.

وأسهم الدكتور شعت في الإشراف والمناقشة العلمية لأكثر من 25 رسالة ماجستير ودكتوراه، وله سجل علمي حافل يشمل نحو 80 مؤلفًا علميًا متنوعًا بين كتب وفصول وأبحاث منشورة دوليًا، كما حصل على جائزة أحمد محرم للهندسة الإنشائية من أكاديمية البحث العلمي عام 2019.

ويتولى الدكتور شعت رئاسة تحرير مجلة Ain Shams Engineering Journal المصنفة ضمن الفئة الأولى (Q1)، ويعمل كمراجع علمي لأكثر من 10 دوريات دولية متخصصة في الهندسة الإنشائية، بالإضافة إلى كونه استشاريًا للمنشآت المعدنية بنقابة المهندسين.

وفي مجال المشروعات الكبرى، شارك في تصميم والإشراف على تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة على المستوى الإقليمي، منها توسعة الحرم المكي بالسعودية، ومطار دكار الدولي في السنغال، ومحطات قطار الحرمين السريع بالمملكة العربية السعودية.

كما تم اختياره لإلقاء أكثر من 20 محاضرة وندوة علمية في محافل دولية مرموقة، بما يعكس مكانته الأكاديمية وخبرته الواسعة في مجال تخصصه.

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