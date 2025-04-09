نائب رئيس جامعة القاهرة لـ"مصراوي": انتظام امتحانات الميد تيرم وتحديد زمنها بـ"ساعة"

كتب - عمر صبري:

قال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد رجب، إن الدراسة بكليات جامعة القاهرة منتظمة بشكل كامل عقب عطلة إجازة عيد الفطر، وتم استئناف الدراسة وذلك بعقد امتحانات الميد تيرم في الكليات.

وأوضح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، لـ"مصراوي"، أن الكليات مستعدة لإجراء اختبارات الميد تيرم واتخذت كافة الإجراءات التي توفر سبل الراحة أمام الطلاب، منوهًا أن بعض الكليات بدأت بالفعل خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

وأضاف الدكتور أحمد رجب أنه تم تحديد زمن الامتحان ساعة وأن يكون ملائما لما درسه الطلاب خلال النصف الأول من الفصل الدراسي مع ضرورة وجود أستاذة المادة للرد على كافة استفسارات الطلاب.

وكانت جامعة القاهرة قد أعلنت استئناف العمل والدراسة بجميع كلياتها ومعاهدها ووحداتها الإدارية، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من النشاط والحيوية والاستعداد الجاد لاستكمال الفصل الدراسي الثاني.

وقد شهد الحرم الجامعي حركة منتظمة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث انتظم عدد كبير من الطلاب في محاضراتهم، وعاد أعضاء هيئة التدريس والعاملون إلى أداء مهامهم، مع التأكيد على التزام الجميع بالضوابط الأكاديمية والإدارية المعمول بها داخل الجامعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حريصة على انتظام العملية التعليمية وضمان سير العمل بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للأنشطة العلمية والثقافية والطلابية، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لعقد الامتحانات الفصلية في مواعيدها المحددة.

وقد دعا رئيس الجامعة الجميع إلى بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق من أجل الحفاظ على المكانة المتميزة التي تحتلها جامعة القاهرة محليًا ودوليًا، مشيرا إلى التزام إدارة الجامعة بتوفير بيئة تعليمية وإدارية آمنة ومحفزة لجميع الطلاب والعاملين، والاستمرار في تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل التحديث الأكاديمي والتكنولوجي في مختلف قطاعات الجامعة.

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