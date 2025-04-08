تجديد تكليف "ألفت كامل" رئيسًا للجامعة الحديثة 4 سنوات

كتب- عمر صبري:

قرر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تجديد رئاسة الدكتورة ألفت كامل للجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات لفترة أربع سنوات مقبلة.

وتقدمت إدارة مركز التدريب والتعليم المستمر وخدمة المجتمع التابع للجامعة الحديثة بكل الفخر والاعتزاز بخالص التهاني النابعة من القلب، متمنين لسيادتها دوام الصحة والعافية والسداد في قيادة الجامعة ومركز التدريب والتعليم المستمر نحو تحقيق آفاق التقدم والازدهار وصولًا إلى مصاف ومرتبة الجامعات الذكية، وبلوغًا للارتقاء بصناعة المعرفة المصرية التي يسعى إلى منهلها جميع طلابنا على الأصعدة القومية والإقليمية والدولية. لذا فإننا نبتهل إلى الله العزيز القدير أن يجعل سيادتها ذخراً لنا ولجامعتنا وللوطن المصري العظيم.

وأوضحت الجامعة أن إدارة مركز التدريب تغتنم هذه الفرصة السانحة لتعبّر أيضًا عن جزيل شكرها العميق لوزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور على قراره الصائب في هذا الصدد، الذي لاقى الكثير من الاستحسان والتقدير من جميع أعضاء ومنتسبي الجامعة والهيئات الأكاديمية بأسرها. الدكتور ممدوح عباس، عميد مركز التدريب والتعليم المستمر وخدمة المجتمع بالجامعة الحديثة.

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