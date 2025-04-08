وزير التعليم العالي الفرنسي من جامعة القاهرة: العلم يقرب الشعوب ويحقق النماء الاقتصادي

كتب- عمر صبري:

قال فيليب بابتيست، وزير التعليم العالي الفرنسي، إن التعاون الأكاديمي والعلمي التاريخي بين فرنسا ومصر أسفر على مر العصور عن نتائج مهمة في مجالات التدريب والبحث والابتكار.

وأشار بابتيست إلى أنه قد مضى 35 عامًا منذ أن فتحت كلية الحقوق التابعة للسوربون أبوابها داخل جامعة القاهرة؛ مما أسهم في استمرارية الثقافة القانونية المشتركة بين البلدَين؛ لا سيما تلك الموروثة عن مدرسة الحقوق الخديوية الشهيرة التي تأسست في القاهرة عام 1868.

ولفت وزير التعليم العالي الفرنسي، خلال كلمته بالملتقى المصري- الفرنسي للجامعات، إلى أنه في مجالَي الآثار وحفظ التراث، يواصل التعاون التاريخي تقدمه؛ حيث يتم تطوير واستخدام تقنيات متقدمة، مثل: المساحة التصويرية، والتصوير ثلاثي الأبعاد في وادي النبلاء، ووادي الملوك، من خلال فرق العمل الفرنسية والمصرية، وهذه الأمثلة تعكس التاريخ المشترك والثقة والطموح التي تجمع بين البلدَين.

وأعرب الوزير الفرنسي عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة القاهرة، التي تعتبر صرحًا علميًّا أسهم في إثراء الحياة الثقافية؛ حيث أخرج لنا أبرز الشخصيات، منها نجيب محفوظ، مشيرًا إلى أن الملتقى يعد دلالة قوية على قوة التعاون بين البلدين ويعكس الرغبة التي أبداها الرئيسان المصري والفرنسي في تعزيز هذا التعاون، مؤكدًا أهمية دور العلم في التقريب بين الشعوب، فضلًا عن دوره في تحقيق النماء الاقتصادي، ويجب أن نواصل البناء وتوطين علاقاتنا على هذا الأساس.

وأكد وزير التعليم العالي الفرنسي أن اليوم، كما كان في الماضي، تتعدد التحديات التي يجب مواجهتها، وتتطور مع التحولات التكنولوجية، والتغيرات المناخية، والأزمات الصحية؛ حيث تمثل مصر، بشبابها الديناميكي والموهوب، مصدرًا هائلًا للكفاءات، ومحركًا أساسيًّا على مستوى المنطقة، ويجب أن تكون هذه التحديات في صميم عملنا المشترك، وتستدعي تفكيرًا استراتيجيًّا حول كيفية تكثيف شراكتنا، وهيكلتها بشكل أفضل.

وأكد وزير التعليم العالي الفرنسي أن هذا ملتقى الجامعات المصرية- الفرنسية يمثل لحظة جوهرية لتعزيز الروابط، وتحديد آفاق طموحة لمواصلة تعزيز شراكتنا الثنائية، مشيرًا إلى أن فرنسا ومصر تجددان التزامهما المشترك بتقديم تعليم عالٍ، وبحث علمي متميز، من خلال هدف واضح، وهو تقديم الأدوات معًا لمواطنيهما؛ لتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل، والإسهام بشكل فعال في تنمية البلدين.

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