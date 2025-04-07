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مسئول فرنسي: نتمسك بتعزيز التعاون الفرنسي المصري

04:10 م الإثنين 07 أبريل 2025

فعاليات الملتقى العلمي المصري الفرنسي

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كتب- عمر صبري:

قال لوران جاتينو، رئيس سي واي سيرجي بجامعة باريس ممثل فرنسا أيونيفرسيتيه، إن دمج الثقافات والمعرفة ليس مفيد ولكنه ضروري لمواجهة التحديات المشتركة.

وأكد، خلال فعاليات الملتقى العلمي المصري الفرنسي، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، أن التعاون بين مصر وفرنسا مهم لمواجهة تحديات البلدين منذ قرون حيث العلاقات التاريخية بين علماء مصر وفرنسا وتم تجديد هذا التعاون التاريخي منذ عقود.

وأضاف أن التعاون الجماعي بين مصر وفرنسا يمتد إلى عدة تخصصات بينها العلوم والفنون وتوحيد الجهود بين مصر وفرنسا بتشارك البحوث فيما يتعلق بالتنمسة المستدامة والتغير المناخي وهذا يفتح المجال أمام الأجيال الجديدة بين الباحثين لاكتساب خبرة مشتركة.

وتابع: نتمسك بتعزيز التعاون الفرنسي المصري وذلك بتوقيع بروتوكولات تعاون أبرزها بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن الشراكة بين مصر وفرنسا تلعب دورا كبيرا في الدبلوماسية الثقافية وتعزيز العلاقات بين البلدين ويحقق فهما أفضل وعلاقات سلمية.

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لوران جاتينو جامعة باريس سي واي سيرجي الملتقى العلمي المصري الفرنسي إيمانويل ماكرون
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