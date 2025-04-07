نائب وزير التعليم العالي: مصر وفرنسا لديهما تاريخ ثري من النجاحات

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، إن استراتيجية التعليم العالي تستهدف إبراز المكانة المهمة للجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وأضاف خلال فعاليات الملتقى العلمي المصري الفرنسي، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، أن الاستراتيجية تدعم نقل التكنولوجيا عبر الحدود وتدويل الشركات الناشئة ومصر وفرنسا لديهم تاريخ ثري من النجاحات وهناك مجال لتحقيق المزيد لا سيما من الانطلاقة التي يمثلها الذكاء الاصطناعي

وأكد أن رؤية مصر 2030 تلتزم بتوسيع نطاق الاقتصاد وتنمية المواهب وريادة الأعمال ومصر وجهة رائدة في هذا المجال ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتدويل التعليم العالي وفرنسا الشريك الأمثل لمصر في هذا الصدد بتوسيع التعاون.

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