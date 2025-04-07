وزير التعليم العالي الفرنسي من مصر: هدفنا واضح في مواجهة تحديات المستقبل

كتب- عمر صبري:

قال فيليب بابتيست، الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي لدى الجمهورية الفرنسية، إن التعاون الأكاديمي والعلمي بين فرنسا ومصر على مدار تاريخه الطويل، أسفر عن نتائج ذات دلالة في مجالات التدريب والبحث والابتكار.

وأوضح الملتقى العلمي المصري- الفرنسي في التعليم العالي والبحث العلمي، أنه مضى ٣٥ عامًا منذ أن فتحت كلية الحقوق التابعة للسوربون أبوابها داخل جامعة القاهرة؛ مما أسهم في استمرارية ثقافتنا القانونية المدنية المشتركة، لا سيما تلك الموروثة عن مدرسة الحقوق الخديوية الشهيرة في القاهرة التي تأسست عام ١٨٦٨ في مجالي الآثار وحفظ التراث؛ يتواصل التعاون التاريخي بنفس القدر.

وأضاف بابتيست أنه على سبيل المثال في وادي النبلاء ووادي الملوك؛ حيث تم تطوير واستخدام تقنيات متقدمة مثل المساحة التصويرية، والتصوير ثلاثي الأبعاد والتصوير العلمي من قِبل الفرق الفرنسية والمصرية.

وأوضح وزير التعليم العالي الفرنسي أن ما ذكره مجرد مثالين يبرزان التاريخ، والثقة والطموح المشتركَين بين بلدينا سواء في ما يتعلق بالقضايا المناخية والأزمات الصحية، واليوم مثل أمس تتعدد التحديات التي يجب مواجهتها وتتطور مع التحولات التكنولوجية والتغيرات.

وأكد بابتيست أن المؤتمر الفرنسي- المصري للتعاون العلمي والجامعي، إنما يمثل لحظة جوهرية لتعزيز الروابط وتحديد آفاق طموحة لمواصلة تعزيز شراكتنا الثنائية، وأن فرنسا ومصر تؤكدان هنا مجددًا التزامهما المشترك من أجل تعليم عال وبحث علمي متميز، بشكل فعال في تنمية بلدينا، قائلًا: "هدفنا واضح تقديم الأدوات معًا لمواطنينا من أجل مواجهة تحديات المستقبل والإسهام بذلك".

وأوضح وزير التعليم العالي الفرنسي أن مصر بشبابها الديناميكي والموهوب تمثل مصدرًا هائلًا للكفاءات ومحركًا أساسيًّا على مستوى المنطقة.

وأشار بابتيست إلى تكثيف شراكتنا وهيكلتها بشكل أفضل، وأنه يجب أن تكون هذه التحديات في صميم عملنا المشترك وتستدعي تفكيرًا استراتيجيًّا.

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