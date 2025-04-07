تنسيق 2025.. التعليم العالي تحسم آلية التأكد من صحة إفادات قيد العائدين من روسيا

كتب- عمر صبري:

حسمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آلية التأكد من صحة إفادات قيد الطلاب العائدين من روسيا ولديهم رغبة في التقدم للقبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية والذي سيتم إتاحته أمام تلك الشريحة من الطلاب مايو ويونيو المقبلين 2025.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنه بالنسبة للطلاب العائدين من روسيا، يتم التأكد من صحة إفادات القيد عن طريق المستشار الثقافي المصري في روسيا، وفقًا للضوابط المعمول بها.

وأشارت إلى أنه في حال عدم القدرة على التحقق من الحصول على أوراق ثبوتية معتمدة من الجامعة الروسية، تطبق نفس الضوابط الخاصة بالطلاب العائدين من السودان على هذه الفئة من الطلاب العائدين من روسيا.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت موافقة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة خلال اجتماع له منذ شهر، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، على توصيات اللجنة التي تم تشكيلها لوضع ضوابط ومتطلبات التخرج للطلاب العائدين من دولة السودان الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية.

وبحسب وزارة التعليم العالي فإن التوصيات تضمنت الاكتفاء بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المصرية والعربية والأجنبية، مع ضرورة التأكد من قبل مكتب القبول للجامعات الخاصة والأهلية من أن الشهادة المقدمة مؤهلة للالتحاق بالكلية المراد التحويل إليها، والاكتفاء بنتيجة امتحان تحديد مستوى الطالب الذي تم في جامعتي القاهرة وعين شمس، مع التأكيد على أن التحاق الطالب بمستوى دراسي معين لا يعني إعفاءه من المواد التي لم يدرسها في المستوى الأدنى، سواء كانت مواد إجبارية أو اختيارية.

وأضافت وزارة التعليم العالي أن توصيات وزارة التعليم العالي، الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أكدت على استمرار العمل ببقية قرارات اللجنة السابقة بشأن ضوابط وآليات تخرج الطلاب المصريين العائدين من دول مثل (روسيا، أوكرانيا، السودان).

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