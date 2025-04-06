غدا.. الرئيس الفرنسي في جامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير التعليم العالي الفرنسي وعدد من مسئولي الجامعات الفرنسية جامعة القاهرة، غدًا الإثنين، لاستعراض الفرص المتاحة، للتعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية والمصرية، وذلك خلال ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية الثانية ظهرًا بقاعة الاجتماعات الكبرى جامعة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي لمصر وفي ضوء التعاون المثمر بين البلدين والترابط الوثيق على كافة الأصعدة والاستثمارات الفرنسية، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لا سيما الشراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية.

وقررت جامعة القاهرة تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع استمرار المحاضرات أونلاين - لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس - وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، ومع تأجيل الامتحانات والمناقشات العلمية بكافة أشكالها في هذا اليوم إلى موعد آخر.

كما تقرر انتهاء يوم العمل بالجامعة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، غدًا الساعة ١٢ ظهرًا، مع مغادرة سيارات النقل الجماعي والمركبات الخاصة في هذا التوقيت.

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