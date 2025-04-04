على رأسها الألوان الصناعية والنكهات.. أخصائي ملوثات غذاء يعدد مصادر السموم للجسم

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور محمد رمضان الجوهري، أخصائي سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، عضو الجمعية البحثية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمي، عضو الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، إن السموم توجد حولنا في كل مكان، وتتنوع مصادر هذه السموم سواء في الماء أو فى الهواء وأيضا في الطعام، خاصة فى المدن الصناعية والمدن الكبيرة الملوثة بعوادم السيارات والمصانع، وفي الطعام بسبب المبيدات والمواد الكيميائية والمواد الحافظة والنكهات والألوان الصناعية بجانب تلوث المياه بصرف المصانع واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى.

وأضاف، عضو الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، ومن مصادر التلوث بالسموم أيضا انتشار الفيروسات والجراثيم والميكروبات، وأيضا الأدوية التى تؤخذ بدون وصفة طبية أو استشارة طبيب.

وأوضح أن الجسم يتخلص من السموم بشكل أساسي من خلال الكبد، حيث يتم تحويل هذه السموم لمركبات غير سمية تذوب فى الماء ومن ثم يتم إخراجها عن طريق الكلى إلى خارج الجسم، وبعض السموم يتعذر على الجسم إخراجها كليا حيث تتراكم بالجسم وتشكل خطراً وضرراً كبيراً وتهديداً للصحة.

وأكد الجوهري أن تقوية الجهاز المناعي لزيادة كفاءته وقدرته على محاربة السموم ضروري، بالإضافة التأكد من اتباع نمط غذائي كامل ومتوازن لكى يساعد الجسم صحياً بشكل عام، والتأكد من سلامة الأغذية والأطعمة المتناولة لكي يتم تقليل مصادر هذه السموم.

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