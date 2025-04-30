جامعات قررت تعطيل الدراسة الأربعاء 30 أبريل تحسبا للأحوال الجوية



كتب- عمر صبري:

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات، بالتنسيق مع المحافظين، في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعطيل الدراسة الأربعاء الموافق 30 أبريل وفقا لحالة الطقس بكل محافظة.

وفيما يلي الجامعات التي قررت تعطيل الدراسة 30 أبريل تحسبا للأحوال الجوية:

بني سويف الحكومية والأهلية

بني سويف التكنولوجية

الفيوم

العلمين

المصرية الروسية

أسيوط التكنولوجية

الجيزة الجديدة

النهضة

جنوب الوادي الحكومية والأهلية

قناة السويس

المنصورة الحكومية والأهلية

المنصورة الجديدة

المنيا الحكومية والأهلية

المنوفية الحكومية والأهلية

بدر القاهرة وأسيوط

السويس

دمنهور

المصرية للتعلم الإلكتروني

6 أكتوبر

الأزهر

أسيوط

دمياط

مدينة السادات

الجلالة

سوهاج

الأقصر

سفنكس أسيوط

الإسكندرية الحكومية والأهلية

أسوان

حورس

الفرنسية

MTI

كفر الشيخ

الملك سلمان

الدلتا

جامعة الدلتا التكنولوجية

طنطا

الألمانية

الصينية

مصر للعلوم والتكنولوجيا

الأمريكية

البريطانية

الأهرام الكندية

باديا

العريش

سيناء

جامعة شرق بورسعيد الأهلية

جامعة بورسعيد

الجامعة الأوربية في العاصمة

الجامعة الكندية في العاصمة