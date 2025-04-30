جامعات قررت تعطيل الدراسة الأربعاء 30 أبريل تحسبا للأحوال الجوية
كتب- عمر صبري:
وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات، بالتنسيق مع المحافظين، في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعطيل الدراسة الأربعاء الموافق 30 أبريل وفقا لحالة الطقس بكل محافظة.
وفيما يلي الجامعات التي قررت تعطيل الدراسة 30 أبريل تحسبا للأحوال الجوية:
بني سويف الحكومية والأهلية
بني سويف التكنولوجية
الفيوم
العلمين
المصرية الروسية
أسيوط التكنولوجية
الجيزة الجديدة
النهضة
جنوب الوادي الحكومية والأهلية
قناة السويس
المنصورة الحكومية والأهلية
المنصورة الجديدة
المنيا الحكومية والأهلية
المنوفية الحكومية والأهلية
بدر القاهرة وأسيوط
السويس
دمنهور
المصرية للتعلم الإلكتروني
6 أكتوبر
الأزهر
أسيوط
دمياط
مدينة السادات
الجلالة
سوهاج
الأقصر
سفنكس أسيوط
الإسكندرية الحكومية والأهلية
أسوان
حورس
الفرنسية
MTI
كفر الشيخ
الملك سلمان
الدلتا
جامعة الدلتا التكنولوجية
طنطا
الألمانية
الصينية
مصر للعلوم والتكنولوجيا
الأمريكية
البريطانية
الأهرام الكندية
باديا
العريش
سيناء
جامعة شرق بورسعيد الأهلية
جامعة بورسعيد
الجامعة الأوربية في العاصمة
الجامعة الكندية في العاصمة
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