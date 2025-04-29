التعليم العالي: منح الجامعات إجازة بسبب العاصفة الترابية "تقديري لكل جامعة"

كتب- عمر صبري:

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن قرار منح إجازة بسبب حالة الطقس "تقديري وفي يد كل جامعة على حدة".

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن كل رئيس جامعة يقدّر أوضاع طلابه ومنتسبي الجامعة، ويُصدر القرار المناسب بالتنسيق مع المحافظة، بهدف الحفاظ على سلامة الجميع.

وبدأت عدد من الجامعات في الإعلان عن إجازة غدًا، من بينها جامعتا بني سويف وبني سويف الأهلية، وجامعة الفيوم.

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا باعتبار يوم غد الأربعاء 30 أبريل إجازة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، حرصًا على سلامة الطلاب في ظل سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

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