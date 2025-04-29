تعليق الدراسة بجامعة بني سويف الأهلية غدًا الأربعاء بسبب العاصفة الترابية

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، تعليق الدراسة غدا الأربعاء بسبب سوء حالة الطقس، على مستوى كافة كليات ومعاهد الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن القرار جاء بناء على ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد غدًا الأربعاء لظروف جوية سيئة وحرصا من إدارة الجامعة على سلامة الطلاب ومنتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على سلامة الطلاب، وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر قد تنجم عن الظروف الجوية وتوفير بيئة تعليمية آمنة بعيدًا عن أي تهديدات قد تؤثر على تحصيلهم الدراسي، لا سيما وأن الجامعة بها عدد كبير من الطلاب من المحافظات الأخرى.

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