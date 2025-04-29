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4 كليات بجامعة الأقصر الأهلية لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة 2025

08:00 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025

وزارة التعليم العالي

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كتب- عمر صبري:

تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي نشر سلسلة الإنفوجرافات التعريفية بالجامعات الأهلية الجديدة التي تمت الموافقة على إنشائها، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الوزارة لتعريف الرأي العام بالمشروعات القومية الجديدة في التعليم العالي، وتيسير وصول المعلومات للطلاب وأولياء الأمور.

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل جامعة الأقصر الأهلية، التي تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشائها، ومقرها مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر.

وأوضحت أن الجامعة تأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وتعزيز دورها في تطوير التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية التي تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وتضم جامعة الأقصر الأهلية الكليات التالية:

1. اللغات والعلوم الإنسانية

2. السياحة والآثار

3. الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

4. الفنون والتصميم

وتسهم الجامعات الأهلية الجديدة في تقديم برامج دراسية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي، بما يعزز من قدرات الطلاب ويؤهلهم للمستقبل.

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وزارة التعليم العالي جامعة الأقصر الأهلية طلاب الثانوية العامة الشهادات المعادلة 2025 4 كليات بجامعة الأقصر الأهلية
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