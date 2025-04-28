رئيس جامعة القاهرة يستقبل الممثل الجديد لهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"

كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، إيبيساوا يو ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات التعليمية والبحثية، ومناقشة خطط التعاون المستقبلية التي يمكن تنفيذها من خلال "جايكا".

حضرت اللقاء الدكتورة دينا كرم رئيس برامج التعليم بمكتب "جايكا" بمصر، والدكتورة لينا عبد الحميد الأستاذ المساعد بقسم اللغة اليابانية بكلية الآداب ومنسق برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بممثل هيئة "جايكا" وقدم له التهنئة لتوليه المنصب الجديد، مؤكدًا الثقة في قدرته على تعزيز أواصر الشراكة بين مصر واليابان ودفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب، ومشيدًا بعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، ومثمنا جهود "جايكا" في دعم العديد من المشروعات ذات المردود الإيجابي داخل المجتمع المصري، ومنها مستشفى "أبو الريش الياباني" التابعة لجامعة القاهرة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تعزيز أواصر التعاون مع كُبرى الهيئات والجامعات اليابانية، ومن بينها جامعة طوكيو متروبوليتان وجامعة هيروشيما، بالإضافة إلى هيئة "جايكا"، لافتًا إلى الرغبة في مزيد من التعاون وتبادل الخبرات من خلال ما تقدمه "جايكا" من برامج ومشروعات في مجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، عبر إيبيساوا يو ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمصر، عن سعادته بزيارته الأولى لجامعة القاهرة، والتي تتعاون معها الهيئة على مدار عدة سنوات من خلال مستشفى "أبو الريش الياباني"، مشيرًا إلى الشراكات الإستراتيجية بين مصر واليابان من خلال العديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، ومقدمًا الشكر لإدارة الجامعة على تعاونها المثمر مع "جايكا".

وقدم ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمصر، شرحًا حول عدة مقترحات لتطوير التعاون بين الهيئة وجامعة القاهرة، من بينها مشروع مشترك يُتيح لطلاب الجامعة من المرحلة الجامعية الأولي وطلاب الدراسات العليا الحصول على منح للدراسة في اليابان، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات بحثية مشتركة بين الباحثين من جامعة القاهرة والجامعات اليابانية لحل مشكلات حيوية تخدم المجتمع.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا، والتقاط الصور التذكارية، كما أجرى ممثل "جايكا" بمصر جولة تفقدية لقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة.

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