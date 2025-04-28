لطلاب الجامعات.. رابط استبيان قياس رضا الخدمات الأكاديمية 2025

كتب- عمر صبري:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه وفي إطار حرصه على متابعة وتطوير جودة الخدمات التعليمية والطلابية المقدمة، يدعوا طلاب الجامعات إلى المشاركة في استبيان قياس رضا الطلاب عن هذه الخدمات للعام الأكاديمي 2025/2024.

ودعا المجلس الأعلى للجامعات جميع الطلاب للدخول على الرابط اضغط هنا لاستكمال الاستبيان. اضغط هنا

وأكد المجلس الأعلى للجامعات على أهمية مشاركة الطلاب بآرائهم لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة مستقبلاً، علماً بأن الاستبيان متاح حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.

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