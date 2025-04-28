جامعة اسلسكا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من برنامج ماجيستير ودكتوراه إدارة الأعمال

كتب - عمر صبري:

احتفلت جامعة اسلسكا بتخريج دفعة جديدة من برنامج ماجيستير ودكتوراه إدارة الأعمال، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا، الدكتور كريم الحناوي أمين عام جامعة اسلسكا، الدكتور حلمى همامى عميد كلية إدارة الأعمال.

استُهل الحفل بطابور الخريجين، ثم ألقى الدكتور عمرو طلعت كلمة أعرب فيها عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا اليوم المميز، قائلا: تغمرنى مشاعر الحب والعرفان لجامعة اسلسكا التى حصلت فيها على واحدة من درجتى الماجيستير اللتين أحوذهما، تعلمت الكثير من دراستى فى جامعة اسلسكا مما تلقيته من علم أكاديمى ومحاضرات و خبرة عمليه وأيضا ما بنيته من صداقات وعلاقات زمالة مع من كانوا يدرسون معى من مختلف القطاعات.

وأكد أن هذا سيظل ملكا منفردا للإنسان مهما تقدمت الآلة ومهما تطور دورها ومهما تعاظمت قدرات الذكاء الاصطناعى سيظل هذا الدور ملكا للإنسان وحده فينبغى لكى نستطيع أن نؤدى هذا الدور أن نستمر فى الإقبال على العلم وننهل من المعارف ونستمر فى عملية تعلم مستمرة طوال حياتنا العملية.

وتحدثت الدكتورة نادية العارف عن الرواد الذين بذلوا الجهد الجبار وواجهوا العقبات والتحديات، مؤسسى جامعة اسلسكا الأوائل أصحاب الحلم والرؤية في سبيل تأسيس هذا الصرح كأول فرع لجامعة أوروبية في مصر، وهم الأستاذ الدكتور محمد الحناوي الغائب الحاضر دائماً، و الدكتور علي المليجي، وكان الحلم هو تمكين الشباب وتحول الحلم إلي حقيقة.

وأضافت أن اليوم بعد مرور ثلاثة عقود تخرج مايقرب من 85 من حملة دكتوراه إدارة الأعمال DBA ومايزيد عن 11 ألف من حملة ماچستير إدارة الأعمال MBA ونحن علي مشارف تخرج دفعات جديدة من برامج البكالوريوس.

وفي كلمته ، وجه الدكتور على المليجى التهنئة للخريجين وأسرهم، قائلا: مهما بلغ تطور الذكاء الاصطناعى تظل الإدارة مهنة اخلاقية إنسانية، لذا اتفقت اسلسكا مع العديد من الجامعات أن تعتبر الإدارة مهنة أيا كان التخصص الأساسى طب أو هندسة أو غيرهما، لذا قررت اسلسكا مع مجموعة من الجامعات الدولية أن يكون هناك قسم يتلوه خريجي إدارة الأعمال للالتزام به طوال فترة عملهم وفى نهاية الحفل قام الدكتور على المليجى بتلاوة القسم وردده من وراءه الخريجين.

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