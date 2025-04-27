مؤشر البحث العلمي: مصر بالمرتبة الـ 25 في مؤشر سيماجو لعام 2024

القاهرة- أ ش أ:

كشف مؤشر البحث العلمي لشهر أبريل الحالي عن احتلال مصر المرتبة الـ25 دوليا في مؤشر سيماجو لعام 2024 من ضمن 236 دولة شملها التصنيف.

ومؤشر سيماجو (Scimago) لتصنيف الدول هو مقياس عالمي يعتمد على قاعدة بيانات النشر العلمي Scopus ويستخدم لتصنيف الدول وفقا لعدد الأبحاث الدولية في مختلف المجالات.

وأشار المؤشر إلى ترتيب مصر في بعض التخصصات العلمية، حيث احتلت المرتبة 19 في الكيمياء، 14 في العلوم الصيدلانية، 25 في الهندسة، 21 بالطاقة، 25 بالطب، 27 بالرياضيات، 21 بالعلوم الزراعية والبيولوجية، 27 بالفيزياء والفلك، 21 بالكيمياء الحيوية وعلم الوراثة، و19 بالهندسة الكيميائية.

ومؤشر "الشهر" هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قد قامت بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعي القرار في وضع السياسات، التي يتعين اتخاذها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وغيرها من المنظمات الدولية.