رحلة توعوية شاملة لصيدلة عين شمس لفهم الاضطرابات النفسية

كتب- عمر صبري:

نظَّم قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة عين شمس فاعليات "يوم الصحة النفسية" تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة ريحاب عثمان، القائم بأعمال عميد الكلية، وبإشراف الدكتورة ابتهال الدمرداش، رئيس قسم الأدوية والسموم.

جاء هذا النشاط كجزء من الأنشطة الطلابية الملحقة بالدروس العملية لمادة علم الأدوية ٢ لطلاب المستوى الثالث، بنظام بكالوريوس الصيدلة فارم دي، وأشرفت عليه الدكتورة مي طلبة، منسق المقرر، بمعاونة أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وتناولت الفاعلية خمسة وعشرين موضوعًا متنوعًا في مجال الصحة النفسية؛ قدمتها مجموعات مختلفة من طلاب المستوى الثالث.

وشملت الموضوعات التوعية بالاضطرابات النفسية الشائعة؛ مثل الوسواس القهري، واضطراب ما بعد الصدمة، واضطراب الشخصية الحدية، والاضطراب ثنائي القطب، والاكتئاب، والتوحد، واضطراب فرط الحركة وضعف التركيز، بالإضافة إلى ظواهر معاصرة كإدمان الهاتف النقال وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية، وتم تسليط الضوء على التأثيرات الإيجابية للنشاط البدني والتغذية السليمة على الصحة النفسية.

وقام الطلاب بإعداد مطويات توعوية مطبوعة باللغتَين العربية والإنجليزية، صُممت بأسلوب شيق وجذاب؛ بهدف تبسيط المعلومات لغير المتخصصين، والتوعية بكيفية التعرف على المريض النفسي ومساعدته ودعمه وتوجيهه لطلب المساعدة المتخصصة.

واستهدفت الفاعلية طلاب المستويات والبرامج الأخرى بالكلية، بالإضافة إلى الموظفين والعاملين بها، وشارك في تقييم أعمال الطلاب نخبة من أساتذة قسم الأدوية والسموم بجامعة عين شمس، إلى جانب مشاركة الدكتورة عزة عوض والدكتورة هبة الله إبراهيم، الأستاذتَين بقسم الأدوية والسموم بكلية صيدلة جامعة الأزهر.

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