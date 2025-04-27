مرض معقد.. أستاذ كيمياء حيوية طبية يوضح أعراض "ربو" الربيع الشائع والأدوية المعالجة له

كتب - عمر صبري:

قال الدكتور أحمد عبدربه، أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية الطبية، بقسم الهرمونات، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، إن الربو هو مرض تنفسي شائع يصيب الملايين من الناس حول العالم، ويمكن أن يسبب الربو أعراضًا مثل ضيق التنفس والسعال والصفير.

وأضاف عبدربه، خلال نشرة صادرة عن المركز القومي للبحوث، أنه وفي الربيع، يمكن أن يزداد انتشار الربو بسبب زيادة حبوب اللقاح والغبار في الهواء، لافتًا أن الربو هو مرض مزمن يصيب الإنسان نتيجة التهاب مجاري الهواء في الرئتين أو الشّـُعَب الهوائية وتضيقهما، الأمر الذي يُقلل أو يمنع من تدفق الهواء إلى هذه الشعب مسببًا نوبات متكررة من ضيق التنفس التي يرافقها صفير بمنطقة الصدر وبعض الأعراض الأخرى.

وأكد أن الربو هو مرض معقد يمكن أن يسببه العديد من العوامل، وتشمل هذه العوامل مثل: حبوب اللقاح و الغبار و الفيروسات، حيث أنه يمكن أن تسبب الفيروسات التهابًا في الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى الربو، كما أنه ، يمكن أن تسبب البكتيريا التهابًا في الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى الربو و يمكن أن تلعب العوامل الوراثية أيضا دورًا في تطور الربو.

وتابع: تشمل أعراض الربو ضيق التنفس: يمكن أن يسبب الربو ضيقًا في التنفس، مما يجعل من الصعب على الشخص التنفس، السعال: يمكن أن يسبب الربو سعالًا جافًا أو سعالًا مع بلغم، الصفير: يمكن أن يسبب الربو صوت صفيرًا عند التنفس، الاحتقان: يمكن أن يسبب الربو احتقانًا في الصدر.

واستطرد: يمكن علاج الربو باستخدام العديد من الأدوية، بما في ذلك: موسعات الشعب الهوائية يمكن أن تساعد موسعات الشعب الهوائية في توسيع الشعب الهوائية، مما يجعل من السهل على الشخص التنفس، الكورتيكوستيرويدات: يمكن أن تساعد الكورتيكوستيرويدات في تقليل الالتهاب في الشعب الهوائية، مضادات الهيستامين: يمكن أن تساعد مضادات الهيستامين في تقليل الحساسية.

وأوضح أنه يمكن الوقاية من الربو باتباع العديد من النصائح، بما في ذلك استخدام مرشحات الهواء يمكن أن تساعد مرشحات الهواء في تقليل كمية حبوب اللقاح والغبار في الهواء، ارتداء قناع يمكن أن يساعد ارتداء قناع في تقليل التعرض لحبوب اللقاح والغبار، غسل اليدين يمكن أن يساعد غسل اليدين في تقليل انتشار الفيروسات والبكتيريا.