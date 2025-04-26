جامعة القاهرة: قافلة تنموية بزاوية أبو مسلم تخدم 1900 مواطن

كتب- عمر صبري:

استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا مفصلًا حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي نظمتها الجامعة بقرية زاوية أبو مسلم التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وديوان عام محافظة الجيزة، والوحدة المحلية للمدينة، ومؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة تضع إمكاناتها لخدمة المجتمع، مع استمرار دعمها الفعال لكافة المبادرات الرئاسية، بما يحقق أهدافها الخدمية والتنموية، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن القافلة استفاد من خدماتها الطبية نحو 1900 مواطن، حيث تم الكشف الطبي وصرف العلاج مجانًا، كما جرى تحويل الحالات الحرجة لاستكمال علاجها داخل مستشفيات جامعة القاهرة دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن القافلة قدمت أيضًا خدمات توعوية استفاد منها حوالي 1300 مواطن، تناولت مجالات متعددة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بظروف حياتهم اليومية، بما يسهم في تعزيز الوعي والمعرفة لديهم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة عبد الباري، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة القاهرة تواصل إطلاق القوافل الطبية والخدمية المجانية إلى مختلف القرى بالمحافظات، بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضافت أن الجامعة، عبر قوافلها التنموية، تعزز من مسؤوليتها المجتمعية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة التي تؤكد أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لأهالينا البسطاء، انطلاقًا من أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم والبحث العلمي فحسب، بل يمتد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة به.

وبحسب التقرير، فقد حققت القافلة نجاحًا ملموسًا، حيث توافد عليها مئات المواطنين للاستفادة من الخدمات المتنوعة، واستفاد 625 مواطنًا من الخدمات الطبية التي شملت تخصصات الرمد، الجلدية، الصدرية، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، العظام، الباطنة، الأطفال، العلاج الطبيعي، الفم والأسنان، والتمريض، وتم صرف الأدوية لجميع المرضى مجانًا.

كما استفاد حوالي 1300 مواطن من الخدمات التوعوية التي تناولت قضايا مكافحة الإدمان والتعريف بآليات العلاج المجاني والآمن، بالإضافة إلى مجالات التوعية بالطفولة والأمومة، الإرشاد النفسي، محو الأمية، تعزيز الهوية الوطنية، والتصدي لظاهرة "الدرك ويب"، فضلاً عن ورش عمل لتدريب أبناء القرية على الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة ضمن مبادرة "صنايعية مصر"، بمشاركة واسعة من طلاب مدرسة نور الصفا للتعليم الأساسي.

وفيما يخص الخدمات البيطرية، أوضح التقرير أن القافلة قدمت خدمات الفحص والتشخيص والعلاج البيطري بالمجان لـ25 مزارعًا من أبناء القرية، بالإضافة إلى جهود التوعية بأهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها بين المربين والفلاحين.

يُذكر أن قافلة زاوية أبو مسلم ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من كليات جامعة القاهرة، شملت كليات: طب قصر العيني، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، التمريض، الطب البيطري، والتربية للطفولة المبكرة، مما ساهم في تنوع وشمولية الخدمات المقدمة لمواطني القرية.

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