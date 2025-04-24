6 كليات أبرزها التمريض.. تفاصيل جامعة دمياط الأهلية

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة دمياط الأهلية.

ويقع مقر جامعة دمياط الأهلية بمدينة دمياط الجديدة، بمحافظة دمياط، وتضم كليات:

1- التمريض.

2- الفنون والتصميم.

3- الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

4- الألسن.

5- الآثار والسياحة.

6- الأعمال.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن الجامعات الأهلية الجديدة تقدم عدة برامج دراسية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، وتوفر بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي.

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