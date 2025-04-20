"مرسال" عضو التحالف الوطني ينظم دورة تدريبية لممرضي الأورام بالتعاون مع جامعة الإسكندرية

القاهرة- أ ش أ:

نظمت مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دورة تدريبية متخصصة على مدار يومين لممرضي الأورام بالتعاون مع جامعة الإسكندرية.

وذكرت مؤسسة مرسال - في بيان اليوم الأحد - أن هذه الدورة المتخصصة استهدفت تطوير مهارات تمريض الأورام في مصر بالتعاون مع كلية التمريض جامعة الإسكندرية في إطار اهتمام المؤسسة برفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الدورة تناولت موضوعات التمريض الأساسية للأورام، مع رعاية متخصصة لمرضى سرطان الثدي، وسرطان الرئة، وسرطانات النساء، وذلك من خلال محاضرات تفاعلية متخصصة ومواد علمية، شاملة، مشيرة إلى أنه استفاد من هذه الدورة 27 ممرضا و11 طبيبا.

وأكدت المؤسسة حرصها على توعية مقدم الخدمة الطبية بأحدث الأساليب التي تتعلق بكيفية التعامل مع المرض والمريض حتى يتم تقديم خدمات طبية بجودة لائقة، منوهة باستمرارها في تنظيم مثل تلك الدورات للنهوض بقطاع الرعاية الصحية بالتعاون مع الجامعات وكافة مؤسسات الدولة.