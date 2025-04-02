فيتامينات أساسية لتعزيز المناعة.. تحذير من السكريات والدهون

كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور كريم فودة، أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية، أهمية اختيار الأطعمة الغنية بالفيتامينات الأساسية، حيث تلعب دورًا محوريًا في تعزيز المناعة ومكافحة الأمراض.

وأوضح أن تناول الأطعمة غير الصحية يمكن أن يضعف الجهاز المناعي، مما يزيد من احتمالية التعرض للفيروسات والجراثيم.

أهم الفيتامينات لدعم جهاز المناعة

1- فيتامين C

- يُعد من أقوى الفيتامينات التي تعزز المناعة، نظرًا لقدرته على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى.

- مصادره: الحمضيات، الفراولة، الفلفل، البقدونس، البروكولي، ويجب الحرص على تناوله يوميًا، لأن الجسم لا يستطيع تخزينه أو إنتاجه ذاتيًا.

2- فيتامين B6

- يلعب دورًا رئيسيًا في التفاعلات الكيميائية بالجهاز المناعي.

- مصادره: الموز، الخضروات الورقية، الحمّص.

3- فيتامين E

- يُعد مضاد أكسدة قويًا يساعد الجسم في محاربة العدوى.

- مصادره: المكسرات، البذور.

عناصر إضافية لتعزيز المناعة

- أوميغا 3: تُعد من مضادات الأكسدة القوية وتساعد في تقوية المناعة، وتوجد في الأسماك، زيت بذور الكتان، المكسرات.

- الحديد: عنصر أساسي يعزز الجهاز المناعي ويساعد في محاربة الأمراض، ويوجد في اللحوم الحمراء.

السكريات والدهون خطر على المناعة

حذر الدكتور كريم فودة، من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون، خاصة على الإفطار، لأنها تؤدي إلى رفع نسبة السكر والكوليسترول في الدم، وإضعاف الجهاز المناعي عن طريق التأثير على الخلايا المسؤولة عن محاربة الجراثيم.

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