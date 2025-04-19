أبرزها الطب والتمريض.. كليات جامعة الفيوم الأهلية 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي نشر سلسلة الإنفوجرافات التعريفية بالجامعات الأهلية الجديدة التي تمت الموافقة على إنشائها، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تهدف هذه السلسلة إلى تعريف الرأي العام بالجامعات الأهلية الجديدة، ومواقعها، والكليات التي تضمها، وتيسير وصول المعلومات للطلاب وأولياء الأمور، ودعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي.

وفي هذا السياق، سلطت وزارة التعليم العالي الضوء اليوم على جامعة الفيوم الأهلية، التي تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشائها، ومقرها مدينة الفيوم الجديدة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وتعزيز دورها في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وتضم جامعة الفيوم الأهلية الكليات التالية:

1- الطب

2-طب وجراحة الفم والأسنان

3-الهندسة

4-الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

5-التمريض

6-العلوم

7-اللغات والعلوم الإنسانية

وتسهم الجامعات الأهلية الجديدة في تقديم برامج دراسية متطورة، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي.





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