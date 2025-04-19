جامعة سوهاج تناقش رسالة دكتوراه لباحث توفى قبل أيام من مناقشتها -(صور)

كتب- عمر صبري:

كشفت جامعة سوهاج تفاصيل مناقشة رسالة دكتوراه للباحث إبراهيم محمود عبده شمسيه المدرس المساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم بعنوان توفير الطاقه في تطبيقات تكييف الهواء باستخدام المبرد التبخيري والطاقه الشمسية، والذي وفاته المنيه قبل أيام قليلة من تحديد موعد المناقشة، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وأعضاء اللجنة المشرفة على الرسالة وأسرة الباحث، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقدم النعماني خالص تعازيه لأسرة الباحث، منوهاً أنه أن ما جرى سابقة لم تحدث من قبل على مستوى جامعة سوهاج، وهو الموافقة على مناقشة الرسالة شرفيا احتراما لقيمة العلم، وتقديرا للمجهود الكبير الذي بذله الباحث، حفظًا لحق ملكيته الفكرية وحتى لا يذهب جهده سدى، وتكريما له بعد وفاته ومحاولة لإدخال السرور على اسرته، مشيداً بموضوع الدراسه والتي تتماشي مع متطلبات العصر الحديث.

ووجه رئيس الجامعة خلال المناقشه بمنح مكافاة مالية ودرع الجامعة لأسرة الفقيد تكريما وتقديراً لجهوده، موضحاً أن إدارة الجامعة استجابت علي الفور لإجراء مناقشة شرفيه لرسالة الدكتوراه للباحث الراحل، مشيداً باخلاق الباحث واجتهاده العلمي والذي اثني عليه الجميع بلا استثناء.

وأشاد الدكتور محمود سالم المشرف علي الرسالة واللجنة الإشراف باللفتة الإنسانية لرئيس جامعة سوهاج والموافقة علي مناقشة الدكتوراه حفاظًا على الحقوق العلمية للباحث، ولضمان عدم استغلال بحثه أو نسبه إلى آخرين، وحتى لا تحفظ الرسالة فى الأدراج ويخرج مجهوده للنور، وتكون الرسالة علم ينتفع به.

تكونت لجنة الإشراف من الدكتور هاني الببلاوي جامعة أسيوط، الدكتور محمد فتوح جامعة حلوان، الدكتور محمود سالم جامعة سوهاج، الدكتور اشرف ميمي جامعة حلوان، الدكتور أحمد محمود جامعة أسوان.

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