"التربية للطفولة المبكرة" تناقش تعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات في ضوء الذكاء الاصطناعي

كتب- عمر صبري:

نظَّمت كلية التربية للطفولة المبكرة مؤتمرها العلمي الدولي الثالث عشر، بعنوان "آفاق ورؤى مستقبلية في تعليم وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء تطبيقات الذكاء الاصطناعي".

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عزام، عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

جاء تنظيم المؤتمر في ضوء استراتيجية جامعة القاهرة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تستهدف دمج التقنيات الذكية في العملية التعليمية، وتعزيز البحث العلمي الداعم لاحتياجات المجتمع؛ خصوصًا في مجال الطفولة المبكرة.

وأشاد الدكتور محمود السعيد بجهود الكلية في تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أن دمج الذكاء الاصطناعي في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة يُعد خطوة محورية نحو تطوير جودة التعليم الجامعي والبحثي.

وأشار الدكتور أحمد رجب إلى أهمية الموضوع المطروح، داعيًا إلى تحفيز الطلاب على التفاعل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وابتكار حلول تعليمية تواكب احتياجات الفئات الخاصة.

وأشادت الدكتورة غادة عبد الباري بالمبادرات التي تقودها الكلية في خدمة المجتمع، مشيرةً إلى أن المؤتمر ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز من بناء مجتمع معرفي.

وتضمنت المحاور العلمية للمؤتمر، دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الاتجاهات الحديثة لتحسين جودة الحياة للأطفال من الفئات الخاصة، وتطوير برامج التأهيل باستخدام الوسائط التكنولوجية، بالإضافة إلى الإعلام الرقمي وتأثيره على وعي الأطفال وسلوكهم، وأدب الأطفال الرقمي ودوره في دعم العملية التعليمية.

وشملت فاعليات المؤتمر معرضًا علميًّا وفنيًّا ضم وسائل تعليمية تفاعلية، وبرامج إلكترونية ذكية، ومشروعات فنية، وعروضًا مسرحية، ونماذج تطبيقية لبرامج خفض صعوبات التعلم.

وشارك في المؤتمر المكتب الأخضر ومكتب ريادة الأعمال بالجامعة بعدد من الأنشطة البيئية، وبعض المشروعات الطلابية، بالإضافة إلى منصات تعليمية رقمية عكست توجه الكلية نحو التحول الرقمي.

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