أعياد شم النسيم.. تعرف على فوائد تناول الترمس والبيض والبصل

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور محمد صبحي قشطة، باحث بقسم الهرمونات بمعهد البحوث الطبية، إن "شم النسيم" يعد من المناسبات التي يحتفل بها المصريون في بداية فصل الربيع؛ حيث يتم تناول مجموعة من الأطعمة المميزة، مثل الفسيخ، والرنجة، والبيض الملون، والخضراوات.

وأضاف قشطة، خلال نشرة طبية صحية صادرة عن المركز القومي للبحوث: رغم أن بعض هذه الأطعمة مفيد صحيًّا لجسم الإنسان ويُسهم في الوقاية من الأمراض المختلفة؛ فإن بعض هذه الأطعمة قد يُسهم في ارتفاع معدل الإصابة بأمراض أخرى خطيرة.

وأوضح الباحث بقسم الهرمونات بمعهد البحوث الطبية، أن معظم المصريين يحرصون على تناول الترمس في شم النسيم كنوع من أنواع المسليات، إلى جانب اعتباره إحدى الوجبات الخفيفة المفيدة؛ حيث يحتوي على كمية جيدة من العناصر الغذائية المفيدة كالفيتامينات؛ مثل فيتامين "ب"، والمعادن مثل الكالسيوم، والمغنيسيوم، والفسفور، والبروتينات، إضافة إلى الألياف والقليل من السعرات الحرارية.

وذكر قشطة أن البيض من أهم الأطعمة التقليدية في شم النسيم، وله فوائد صحية عديدة؛ إذ يحتوي البيض على مضادات الأكسدة التي تُسهم في تقوية جهاز المناعة، كما أن البيض يحتوي على البروتينات عالية الجودة التي تُسهم في تجديد خلايا الجسم، والتي تلعب دورًا مهمًّا في إصلاح الأنسجة التالفة؛ مما قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وتابع الباحث بقسم الهرمونات بمعهد البحوث الطبية: يعد تناول الخضراوات الطازجة إحدى العادات الصحية التي تشتهر في شم النسيم، والجرجير والفجل والبصل التي تحتوي على مضادات الأكسدة؛ مثل فيتامين C وE، والتي تُسهم في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الشوارد الحرة التي قد تُسهم في الوقاية من الأمراض الخطيرة.

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