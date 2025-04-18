تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. كليات جامعة حلوان الأهلية وموعد التقديم

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان الأهلية بدء القبول المبكر للعام الجامعي 2025/ 2026، اعتباراً من 2025/5/1 لطلاب الشهادات المختلفة، وذلك للإلتحاق بكليات وبرامج جامعة حلوان الأهلية.

وتضم جامعة حلوان الأهلية، كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية العلاج الطبيعي، كلية الهندسة، كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، كلية الفنون والفنون التطبيقية، كلية العلوم، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

كما تضم كليات وبرامج جامعة حلوان الأهلية كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، برنامج الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية، برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية.

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