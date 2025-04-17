جامعة حلوان تستكمل فعاليات مبادرة "كن قوياً – كن سوياً" من أجل مصر

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان سعي وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب إلى تنظيم مبادرة جديدة " كن قوياً – كن سوياً من أجل مصر" كمرحلة ثانية لطلاب الجامعة خارج الحرم الجامعى إستكمالاً للمرحلة الأولى لمكافحة ظاهرتى الإدمان والزواج العرفى والحد من آثارهما السلبية سواء على الأفراد أو المجتمع.

وتأتى هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتستمر هذه الدورة لمدة أحد عشرة يوما خلال الفترة من 4- 18 مايو، وتستهدف طلاب الجامعة خارج الحرم الجامعى، ويحصل الطلاب المشاركون فى هذه المبادرة على شهادات تقدير من الجامعة.

وتهدف المبادرة إلى تنظيم الندوات والمحاضرات لتوعية وتثقيف الطلاب بمخاطر الإدمان والزواج العرفى، وآثارها على الصحة النفسية والجسدية والاقتصادية وعلى نسيج المجتمع المصرى، كما تهدف إلى تعريف الطلاب بالموارد المتاحة والمساعدة فى بناء مجتمع خالي من المخدرات والزواج العرفي، بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم النفسي للطلاب الذين قد يحتاجون المساعدة وتشجيعهم على طلب هذه المساعدة دون الخوف من الوصمة الاجتماعية وهو ما يساعد فى خلق بيئة صحية آمنة للطلاب.

وتُنظم هذه المبادرة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ياسر محمد عبد المنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

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