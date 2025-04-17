غلق باب التقدم لجائزة اليونسكو "اليابان للتعليم لأجل التنمية المستدامة"

كتب- عمر صبري:

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة عن غلق باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة" لعام 2025، غدًا الجمعة الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٥.

تُمنح الجائزة، الممولة من حكومة اليابان، مرة واحدة كل عامين، وتتألف من ثلاث جوائز، تبلغ قيمة كل منها ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي، وتُكرّم المبادرات التعليمية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، إن الجائزة تُجسد أهمية الاستثمار في التعليم كأداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على حرص الدولة المصرية على دعم المبادرات التعليمية المتميزة وتعزيز حضورها إقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، أن الجائزة تُمثل فرصة مهمة لإبراز التجارب التعليمية المصرية الرائدة على الساحة الدولية.

وأكدت الدكتورة هالة عبدالجواد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون اليونسكو، أن الجائزة تُشجع على التعليم التحويلي الذي يعالج أبعاد التنمية المستدامة بطريقة متكاملة، ويُقدم حلولًا مبتكرة قابلة للتكرار والتوسع.

للتعرف على تفاصيل الجائزة وآلية التقديم، اضغط هنا، https://www.unesco.org/en/prizes/education-sustainable-development، ويُرجى إرسال نسخة كاملة من المشروع المُقدم إلى اللجنة الوطنية المصرية عبر البريد الإلكتروني egnatcom@egnatcom.org.eg، egypt.natcom@gmail.com.

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