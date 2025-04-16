مفيد شهاب: قدمنا منشورا من "جريدة إسرائيلية" كحُجة في قضية استرداد طابا

كتب- عمر صبري:

كشف الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، جانب من تفاصيل المحاكمة التي تمت في جنيف للتحكيم بأحقية مصر في استرداد أرض طابا.

وقال شهاب، خلال ندوة "ملحمة استرداد طابا" بجامعة القاهرة: قدمنا جريدة إسرائيلية معارضة كحجة على كذب إسرائيل بشأن العلامة الحدودية 91 في طابا تضمن مانشيت "الإسرائليون لصوص" كيف وجه شارون ضابط بحمل العلامة الحدودية ورميها في البحر؟.

وتابع شهاب: قضت المحكمة بأغلبية 4 ضد 1 بأحقية العلامات الحدودية الخمسة لمصر التي كان عليهم خلاف في التحكيم.

واستطرد: كانت المحكمة تضم الدكتور حامد سلطان ممثلا لمصر ورفضت هيئة المحكمة رد فعل المحكمة الإسرائيلية بأن القرار باطل، وطلب منها القاضي تسجيل رأيها المعارض للتاريخ.

وذكر شهاب رد فعل الإسرائليون، قائلا:" كنا نعلم أن طابا لمصر لكن لم نعلم أن المصريين لديهم القدرة على حسن عرض القضية والحصول على حقهم".

وأكد الدكتور مفيد شهاب أن سند استرجاع الحق ليس فقط أن تكون صاحب الحق ولكن أن تكون مُصر على طلب حقك ولديك القدرة في الدفاع عنه وتقنع الآخرين في أنك صاحب حق وتستمر في الدفاع عنه حتى لو بذلت التضحيات حتى الموت.

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