من هو الدكتور أحمد حمد رئيس جامعة مصر للمعلوماتية الجديد؟

كتب - عمر صبري:

أصدر مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية قرارًا بتكليف الأستاذ الدكتور أحمد حمد بالقيام بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، كما قرر مجلس الأمناء إطلاق اسم الراحلة الأستاذة الدكتورة ريم بهجت، الرئيس المؤسس للجامعة وعضو المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر، على قاعة المحاضرات الرئيسية بالجامعة، تكريمًا لذكراها.

وأوضح بيان أصدرته الجامعة اليوم أن الدكتور أحمد حمد يُعد قيمة علمية وأكاديمية مرموقة، حيث كان يشغل منصب رئيس الجامعة البريطانية في مصر من عام 2014 إلى 2021، ورئيس جامعة الريادة خلال الفترة من مارس إلى ديسمبر 2023، قبل انتقاله إلى جامعة مصر للمعلوماتية العام الماضي، حيث تولّى منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بجانب إشرافه على تطبيق الاستراتيجية الأكاديمية للجامعة، التي تعتمد على تعزيز مجالات الابتكار، وقيم التطور والإبداع، وتعظيم دور البحث العلمي المرموق، وبرامج علوم المستقبل.

والدكتور أحمد محمد حمد حاصل على دكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة أورساي بفرنسا عام 1981، وهو متخصص في تحليل الأنظمة الإلكترونية، وله أكثر من 70 ورقة بحثية قدمها في المؤتمرات والدوريات الدولية والمحلية، وتغطي مجالات مختلفة من تكنولوجيا المعلومات. وقد راكم خبرة بحثية وأكاديمية تزيد على الخمسين عامًا، منذ حصوله على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية من الكلية الفنية العسكرية في مايو 1971، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وعلى دبلوم الدراسات العليا في أنظمة الطيران (إلكترونيات الطيران) من الكلية الفنية العسكرية عام 1972، بالإضافة إلى ماجستير العلوم في أنظمة إلكترونيات الطائرات من جامعة برنو، تشيكوسلوفاكيا، عام 1977.

ويملك الدكتور أحمد حمد رصيدًا حافلًا من الإسهامات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، من أبرزها: أستاذ متفرغ لنظم الحاسبات بجامعة عين شمس، وأستاذ مساعد في الأنظمة الإلكترونية عام 1989، وأستاذ الإلكترونيات الرقمية عام 1997، وعضو مدى الحياة في جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، وعضو جمعية (ACM) منذ عام 2005، ورئيس قسم إلكترونيات الطائرات بالكلية الفنية العسكرية خلال الفترة من 1992 إلى 1996، وأستاذ في قسم نظم الحاسبات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس في مايو 1998، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ووكيل الكلية لشؤون البيئة والمجتمع في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس (سبتمبر 1998 – نوفمبر 2004)، وعميد كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة 6 أكتوبر (نوفمبر 2004 – نوفمبر 2008)، وعميد كلية المعلوماتية وعلوم الحاسب بالجامعة البريطانية في مصر (ديسمبر 2008 – أكتوبر 2014). كما انتُخب ممثلًا للمنطقة العربية في تقرير الرصد العالمي للتعليم العالي التابع لليونسكو لعامي 2016 و2017، ونائب رئيس جامعة الحياة بالقاهرة (سبتمبر 2022 - فبراير 2023).

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حمد أن جامعة مصر للمعلوماتية تستعد لتخريج أولى دفعات كلياتها: علوم الحاسب والمعلومات، والفنون الرقمية والتصميم، وتكنولوجيا الأعمال، في حين تشهد كلية الهندسة تخريج أول دفعة من طلابها العام المقبل؛ حيث نأمل أن يصبح هؤلاء الخريجون إضافة قوية لسوق العمل والأعمال المصرية، خاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي تراهن عليه مصر ليكون قاطرة لفرص العمل والنمو الاقتصادي.

وقال إن جامعة مصر للمعلوماتية، منذ تأسيسها قبل أربع سنوات، تستهدف إرساء كيان تعليمي يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، وإيجاد حزمة من الاختيارات الدراسية أمام الطلاب، بفضل شبكة اتفاقيات تجمع جامعة مصر للمعلوماتية مع أفضل الجامعات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء في الولايات المتحدة أو كندا أو فرنسا.

وأضاف أن جامعة مصر للمعلوماتية تتعاون أيضًا مع أشهر المراكز البحثية على المستوى الدولي، مما أسهم في تحويل جامعتنا إلى منارة للبحث العلمي؛ حيث نعمل على تحويل ما يدرسه الطلبة من مقررات وبحوث إلى ابتكارات ومشروعات تخدم المجتمع المصري والأمة العربية بأسرها، ومساعدتهم في التحول إلى رواد أعمال يسهمون بمشروعاتهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي ومعدلات نمو الاقتصاد القومي.

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