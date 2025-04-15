مذكرة تفاهم بين "الأعلى للمستشفيات" و"كوجنوس" الألمانية لتعزيز التعليم الطبي والرعاية الصحية

كتب- عمر صبري:

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي المصري ممثلاً في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبين القطاع الخاص الألماني ممثلاً في شركة "كوجنوس" العالمية الذراع الدولي للمجموعة القابضة التعليمية الألمانية "كارل ريميجيوس فريزينيوس"، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وبحسب بيان، أكد الوزير أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي، ودعم تطوير منظومة المستشفيات الجامعية بما يتماشى مع المعايير العالمية، وبما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن التعاون مع الشركات والمؤسسات العالمية يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تطوير منظومة المستشفيات الجامعية، التي تضم145 مستشفى، وتشمل تخصصات طبية متعددة ومتخصصة، وتستقبل ما يقارب من 25 مليون مريض سنويًا.

ولفت عاشور إلى أن هذه الشراكة بين مصر وألمانيا تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية في القطاع الصحي المصري والإفريقي، من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة محليًا، ومعادلة دوليًّا من قِبل جمهورية ألمانيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي؛ لرفع كفاءة ومؤهلات الكوادر العاملة في القطاع الصحي، سواء من طواقم التمريض أو الفنيين أو الإداريين العاملين بالمستشفيات في القطاع الصحي المصري والإفريقي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وأكد أن هذه الشراكة تفتح أيضًا آفاقًا واسعة لفرص عمل متكافئة في السوق الدولي، لاسيما في السوقين الألماني والأوروبي، بما يعزز من تنافسية الكوادر الصحية المصرية والإفريقية على المستوى العالمي.

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