النمر الأسود والقاهرة 30.. تنظيم فعالية "أيام الفيلم المصري" في دورتموند بألمانيا

كتب- عمر صبري:

شارك المكتب الثقافي المصري ببرلين، مع المكتب الثقافي ببلدية مدينة دورتموند الألمانية في تنظيم فعالية "أيام الفيلم المصري" وذلك لأول مرة بالمدينة، حيث افتتح الفعالية أمين حسان القنصل العام لمصر في فرانكفورت، والدكتور سامح سرور مدير المكتب الثقافي المصري ببرلين، ويورج شتوديمان، محافظ المدينة، واستريد كرامر، عمدة غرب دورتموند، وذلك بحضور النجم ماجد الكدواني، ضيف شرف الفعالية.

حضر الافتتاح في اليوم الأول جمهور من مختلف الجنسيات العربية والألمان واكتملت القاعة بالجمهور قبل بدء العرض بفترة حيث تم عرض فيلم هيبتا للنجم ماجد الكدواني ولاقى العرض استحسان الحضور وتفاعلهم.

وفي اليوم الثاني للفعالية تم عرض فيلم النمر الأسود للنجم الراحل أحمد زكي بحضور كبير من الجمهور وتجاوب الجمهور وبخاصة الألماني خلال العرض مع الأحداث التي تدور في ألمانيا.

وأشاروا إلى أن أحداث الفيلم تشابه واقع يتكرر، وتستكمل الفعالية بعرض فيلم مراتي مدير عام، وفيلم والقاهرة 30.

وعبر الجمهور الألماني عن إعجابه بالفن المصري المعروض من خلال هذه الأفلام.

وأشاد الجانب الألماني، بالحدث ومستوي التعاون من الجانب المصري ممثل في المكتب الثقافي وأعلن عن توجههم نحو إضافة حدث أيام الأفلام المصرية في دورتموند إلي أجندة المدينة الثقافية سنويًا، وكذلك التعاون في فعاليات ثقافية أخرى لتقديم الثقافة المصرية لجمهور المدينة.

وأشار الدكتور سامح سرور، مدير المكتب الثقافي المصري في برلين، إلى أهمية هذه الفعاليات التي تتيح التعرف على الثقافة والفن المصري وأهميتها في تحقيق الاندماج والفهم المتبادل بين المصريين المهاجرين والمجتمعات الجديدة التي يعيشون فيها.

وأشار إلى خطة المكتب لعقد فعاليات مماثلة في مدن ألمانية مختلفة.

وقد عبر الفنان ماجد الكدواني، عن سعادته بالتواجد في فعالية الأفلام المصرية في دورتموند، وأشار إلى دور هذه الفعاليات في نشر الفن المصري خارج الحدود.

بينما صرح محافظ مدينة دورتموند، بحرص مدينة دورتموند علي تنظيم مثل هذه الأحداث الفنية والثقافية للجاليات المختلفة المتواجدة بالمدينة في إطار سياسات المدينة لدمج المهاجرين.

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