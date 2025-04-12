"قومي البحوث" يطلق مبادرة بديل المستورد للعام الثاني

كتب- عمر صبري:

أطلق المركز القومي للبحوث، تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز، الإصدار الثاني لمبادرة بديل المستورد 2025، وتنسيق الدكتورة هبة عبد المنعم الرفاعي، منسق المبادرة، وذلك استكمالًا لما قد تم عرضه من منتجات المخرجات البحثية على مدار عام كامل منذ أبريل من العام الماضي.

وقال الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، إن المبادرة تستهدف البرنامج الحكومي تعميق التصنيع المحلي للارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

وأضاف أن المركز يتكون من 14 معهدًا بعضها يختص بالقطاع الصناعي ومنها معاهد بحوث الصناعات الكيميائية والنسيج والتغذية والثروات المعدنية، ومعاهد مرتبطة بالقطاع الطبي مثل معاهد البحوث الطبية والصيدلية والأسنان والوراثة والبيطرية، ومعاهد متصلة بالإنتاج الزراعي والحيواني ومعهد خاص ببحوث الفيزياء، وجميع المعاهد تستطيع خدمة القطاع الصناعي من خلال المخرجات البحثية لها.

جدير بالذكر أن بعض منتجات المعاهد قد تم تطبيقها على المستوى الصناعي، وبعضها تم تطبيقه على المستوى نصف الصناعي، والبعض الآخر منتجات قابلة للتطبيق في نطاق المعمل وجار تجريبها على المستوى النصف صناعي.

وتابع أن أعضاء هيئة البحوث بالمركز يتم تقييمهم من خلال المخرجات البحثية التي قد تكون في صورة بحث منشور أو مشروع محلي أو دولي أو براءة اختراع، والمخرج البحثي قد يكون منتجًا وقد يكون تكنولوجيا أولية تستخدم في الصناعة.

وأضافت الدكتورة هبة الرفاعي، منسق المبادرة، أن مبادرة بديل المستورد وتقديم الحلول التكنولوجية، حصرت المنتجات البحثية ومدخلات الصناعة والحلول التكنولوجية والتي تجاوزت 200 منتج في المجالات المختلفة تحت مظلة توجهات الدولة لإحلال المكون المحلي بدلًا من المستورد، وخاصة في ظل صعوبة الاستيراد وعدم توافر العملة الصعبة.

وأشارت إلى أنه في المرحلة الأولى تم الانتهاء من حصر المخرجات القابلة للتطبيق وبدء إبرازها إعلاميا بهدف استعادة الثقة لدى الجمهور في الصناعة المصرية، لافتة إلى وجود منتج من البوليستيرين يستخدم بالفعل في الدهانات من مخرجات معهد الصناعات الكيماوية، وكذلك إنتاج بلاط مطاطي من مخلفات إطارات السيارات والمخلفات الزراعية بالتعاون مع إحدى الشركات يتحمل الصدمات ويستخدم في صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة بديلًا للمستورد.

كما تمكن فريق بحثي من معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالاشتراك مع إحدى شركات الدواء من إنتاج الخام الدوائي السيليمارين الذي يدخل في تصنيع حوالي 40 مستحضرًا دوائيًا ومكملًا غذائيًا لعلاج أمراض الكبد والذي يستورد بالكامل من الخارج.

وفي أزمة كورونا، تمكن المركز من تصنيع الكمامات الطبية مع أحد المصانع، وكان من ضمن المنتجات أقمشة نسيج معاملة ضد البكتيريا والفيروسات تم إعدادها وفق معاملات طبية خاصة تستخدم في صناعة ملابس العمليات.

ومن بين منتجات معهد البحوث الهندسية، تصنيع الخلايا الشمسية، ومنزل مصمم بالطاقة الشمسية، فضلًا عن منتج بحثي غذائي علاجي مفيد لأطفال التوحد وبعض الأمراض الأخرى للأطفال ويحتاج فقط إلى البدء في الإنتاج، كما يوجد معالجات لقش الأرز وتحويلة إلى مواد ذات فوائد صناعية.

وتابعت أن المنتج المحلي يحتاج إلى مزيد من الثقة مع الجمهور لذلك فقد تم إعداد فيديوهات لكل منتج وعرضها للجمهور وأيضًا رجال الصناعة والمستثمرين، مع السعي لعرض فيديوهات جديدة عن المنتجات المستحدثة لإلقاء الضوء على كل منتج.

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