نائب رئيس جامعة حلوان لـ"مصراوي": الالتزام بتطبيق قواعد امتحانات الميدتيرم

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إن الكليات استأنفت العملية التعليمية الدراسية في ظل الالتزام بقواعد امتحانات الميد تيرم على مستوى الكليات على أن تجرى بالتبادل منعا للازدحام بين الطلاب.

وأكد نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، لـ"مصراوي"، أن الكليات توفر وسائل الهدوء والمناخ المُلائم للطلاب، وتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية الداعمة لهم لأداء الامتحانات.

وأشار الدكتور حسام الرفاعي، إلى أنه من المقرر أن يستأنف الطلاب محاضراتهم طبقا لجداول الدراسة المعلنة مطلع الفصل الدراسي الثاني فبراير الماضي عقب انتهاء امتحانات الميد تيرم خلال الأيام المقبلة.

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